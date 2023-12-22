國銀推出數張「神明卡」，雖然死忠族群較其他聯名卡小眾，但持卡人消費力不容小覷。公股銀統計，神明卡持卡人在廟內的刷卡簽帳金額，平均單筆達4,500元，金龍年將至，神明卡配合滿額贈「點燈」，公股銀預估將帶起一波刷卡量。

目前國內與道教神明聯名的信用卡，包括與媽祖聯名的台中銀行大甲媽祖平安卡、華南銀大甲媽祖認同卡、土銀白沙屯拱天宮媽祖認同卡、合庫銀鹿港天后宮認同卡，以及台企銀北港朝天宮認同卡，另外還有與關公聯名，即今年甫發卡的兆豐銀關聖帝君認同卡。公股銀表示，和其他聯名卡目標群眾相較，神明卡、宗教卡的客群確實較小，但是黏著度卻是所有類型聯名卡中最高。

根據兆豐銀統計，關聖帝君認同卡的發卡目標，包括業務、老闆、警察與家庭主婦，上市半年來實際辦卡男女比七比三，主要年齡為四到三字頭，平均收入則以月入約4萬元者為大宗，卡友最多交易筆數是超商。兆豐銀分析，可能因信眾在宮廟附近超商購買供品。

交易筆數第二高是廟內刷卡，包括廟內捐款、點燈、買結緣品，也帶動周遭的店家交易；廟內刷卡簽帳金額平均單筆達4,500元；透過網路進行線上點燈，平均單筆也達2,500元，在廟內買結緣品，平均單筆3,700元，可見關公信眾的含金量驚人。