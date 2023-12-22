【時報記者莊丙農台北報導】現觀科技(6906)預計2024年1月15日掛牌上市，配合上市前公開承銷作業，對外採競價拍賣共2,064張，競拍底價為100元，今年12月25日起至12月27日進行競拍作業；預計於12月29日開標，2024年1月3日至1月5日辦理公開申購。

隨著5G時代的來臨，電信業者對於網路優化系統的需求日益增加，現觀科今年已取得全球第三大、印度第一大電信業者Bharti Airtel的5G網路布建合約，合約總計金額約900萬美金。而面對5G SA（Standalone，獨立組網）網路架構帶來的挑戰，現觀科技透過獨家深度學習AI演算法，使CovMo平台能快速處理巨量行動數據，其精準的地理定位技術優勢，除了已獲印度的電信業者Airtel青睞簽訂5G網路大單之外，也獲得澳洲、沙烏地阿拉伯等地大型電信業者初次建置以及5G擴建訂單。

此外，除了傳統RAN架構外，部分電信營運商已採用虛擬與開放式架構（O-RAN），以減少硬體設備支出。現觀科技已成功開發支援O-RAN的CovMo平台，目前已與全球首個採用O-RAN架構的日本樂天電信合作，共同服務其終端用戶，亦已成功開發支援O-RAN網路架構的CovMo平台，通過雲端架構滿足全球電信業者的各種端到端數據分析和軟體服務需求，開拓新的營運商機。

截至2023年9月底，現觀科技未履行合約金額超過新台幣4.92億元，較去年同期增加62％，其中CovMo 5G訂單占比超過八成。現觀科技指出，公司出色技術優勢在國際標案上屢次取代競爭對手，特別是在印度、沙烏地阿拉伯等市場，現有客戶訂單量也逐年顯著增加，未來1至5年內，公司將根據客戶合約條件，依照完工進度逐步認列營收。