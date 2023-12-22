【時報記者莊丙農台北報導】來億興業(6890)、永鴻國際生技(6936)分別向台灣證券交易所申請股票上市，來億興業為今年度第5家申請股票第一上市外國企業；永鴻國際生技為今年第21家國內公司申請股票上市。
來億興業實際營運主體包括：樂億II責任有限公司、億春責任有限公司、億碩責任有限公司、億柏責任有限公司、昌億責任有限公司、薩摩亞商旺隆發展有限公司臺灣分公司。實收資本額22億元，主要產品：運動鞋及休閒鞋代工製造，2022年稅前純益35.97億元，每股稅後盈餘11.41元。
永鴻國際生技實收資本額6.63億元，主要產品：從事產銷化學藥物與飼料添加劑等動物用產品等業務，2022年度稅前淨利1.31億元，每股稅後盈餘1.69元。
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