【時報記者莊丙農台北報導】王道銀行(2897)主辦新仁能源開發20.5年期、新台幣64.4億元聯貸案，資金用途為支應新仁能源大型漁電共生室內養殖型太陽能電廠專案之興建及營運資金；此案由王道銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，另有兆豐銀行、高雄銀行、全國農業金庫、東亞銀行、國際票券、兆豐票券及中華票券計7家金融機構共同參與。
王道銀行指出，該行長期投入綠色金融相關領域，包括太陽能電池製造、再生能源發電等綠色能源產業，期能以金融力量支持並攜手客戶一同打造永續生活圈；截至今年10月底，王道銀行投入符合聯徵中心定義的綠色授信餘額已近100億元。本次新仁能源案為王道銀行統籌主辦推動的首宗大型綠能發電聯貸案，期能協助新仁能源公司充實營運資金及發展太陽能發電事業。
新仁能源由長期致力於太陽能發電產業的富通台灣（PHOTON TAIWAN）、誠新集團共同投資，富通集團於日本已累積開發、管理及營運的電廠超過100兆瓦（Megawatt，MW），新仁能源為其於台灣首宗大型室內型漁電共生綠電案，位於台南市內的新仁能源漁電共生案場，合計總裝置容量約120兆瓦（Megawatt，MW），預計2024年9月正式發電與併入台電全國電網，後將採綠電轉供方式，經由再生能源售電業售予一般企業使用；預計2025年第2季正式商業運轉後，首年將生產約1.75億度電，推估可創造86,625噸的減碳效益。
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