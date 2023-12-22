【時報記者郭鴻慧台北報導】永慶房產集團昨(21)日發布2024(明)年首季房市前瞻報告，業務總經理葉凌棋表示，影響明年房市的四大變數，包括經濟情勢、兩岸關係、地緣衝突、通貨膨脹，他預期明年房市呈「量穩價緩漲」格局，全年交易量估30.4~31.3萬棟之間，較2023年減少0.5%至增加2.5%。

目前各經濟預測機構都預估2024全球經濟成長放緩，但隨著全球消費、貿易需求回溫，有利於台灣出口貿易值成長，加上內需穩定的狀況下，葉凌棋說，2024年台灣經濟可望谷底回升，但全球貨幣政策將面臨轉折點，全球經濟局勢與貨幣政策走向將是左右全球景氣的關鍵。

葉凌棋指出，2024進入大選年，國內總統大選結果與台海情勢未來發展，不確定性高，將影響房市表現。此外，俄烏戰爭未歇、以巴衝突仍持續中，加深區域政經局勢的不確定性，全球地緣政治風險難除。葉凌棋說明，雖然全球通膨漸趨和緩，但國內碳費即將開徵，恐推升「綠色通膨」，加上工資上漲，預期國內通膨難降。

展望2024年，全球經濟緩步復甦，升息循環已到末升段，但國內缺工問題仍在，工資上漲加上碳費開徵，將導致營建成本增加，通膨壓力難緩解，葉凌棋指出，房價也難有下修空間。