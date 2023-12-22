臺灣碳權交易所國際碳權交易平台22日上線，企業界對碳權交易磨刀霍霍，國發會主委龔明鑫21日表示，碳交易第一筆交易產生會是國外碳權交易，個別企業在ESG報告中宣布的減碳等，如RE100，現在上線的第一階段不能抵減碳費，因為相關規範明年才會出來，抵減多少都還不知。

雖然如此，積極參與淨零碳排倡議的龔明鑫，本周來連日南北演講淨零相關議題，21日於台大科技政策與產業發展研究中心以及數位轉型與永續發展產學聯盟共同舉行的「台灣產業創新與轉型高峰論壇」上，專題演講「國家綠色轉型」。22日還一早參加臺灣碳權交易所主辦的「零碳新經濟論壇-啟航碳交易．引領新時代」活動，就是希望能親身體會歷史的一刻。

龔明鑫在演講中指出，為達成2050淨零排放目標，國發會陸續偕同相關部會研議規劃「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，行政院並於112年4月核定12項關鍵戰略行動計畫，透過具體行動與措施，落實能源、產業、生活及社會等四大轉型，為持續深化對於淨零轉型的資源投入，113年中央政府總預算案，淨零相關預算編列規模達964億元，較112年的662億元，成長45.7％，國發會將持續從國家發展的角度，參與淨零轉型工作的政策研議、規劃及協調推動，並善用中央部會提送之公共建設、社會發展計畫審議之契機，引導政府資源投入淨零、永續領域。

在能源轉型方面，龔明鑫指出，現階段政府積極投入離岸風力、太陽光電之布建，以提升再生能源裝置容量，氫能部份導入混／專燒發電技術，佈局國際氫能進口料源，發展自產技術，穩定氫氣來源，外商西門子、三菱重工都和台灣簽署示範混燒技術，2025年進行第一批混氫發電示範，初期以5％為目標，會慢慢加到10％、 20％，未來氫氣的應用範圍會擴大，鍊鋼、運具，循環再利用等等，也能佈局國際。

龔明鑫直言，全球都在往2050淨零排放前進，這當中能源結構、產業轉型、節能減碳、技術研發等各面向都必須做足準備，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）最大共識為再生能源裝置容量提高到目前3倍，台灣持續投入太陽光電、離岸風電發展，這是一條無悔的道路。