財政部宣布加碼中小企業千億振興融資方案額度至6,000億元，但據金管會統計，公股銀行對中小企業放款月增率，由8月、9月的0.67％、0.7％，10月縮至0.23％，成為中小企業千億振興上路後最低月增率。公股銀指出，中小企業年底會觀望經濟情勢，但資金需求仍在。
財政部為協助中小企業因應疫後經濟復甦，督導八家公股銀行自今年4月17日起，實施中小企業千億振興融資方案，原定融資額度3,000億元，但財政部鑑於近期國際景氣疲弱，國內經濟成長趨緩，衝擊中小企業營運，且該方案撥貸額度已近7成，因此再提高額度3,000億元，總額度達6,000億元。
據國庫署統計，截至11月底，八家公股銀在千億振興融資方案下，累計核貸金額達2,096.29億元，共協助2萬4,929家中小企業，且開跑後的前四個月，每月核貸金額皆比前一月呈雙位數成長。
但金管會統計，公股銀行對中小企業的整體放款餘額10月成長放緩，方案上路至10月底，6月公股銀對中小企業放款餘額月增435.03億元，月增0.8％，為單月增加最多，8月、9月分別月增364.23億元、387.12億元，月增率0.67％、0.7％，但10月僅月增127.23億元、月增率降至0.23％，雙創方案上路以來最低。
公股銀表示，10月放緩反映出中小企業對國際情勢的觀望氛圍，但因需求仍在，又有政策加持，仍會持續耕耘中小企業放款。
公股銀為加強對中小企業協助，各自積極進行宣導與提供不同服務方式，如土銀進行相關內部教育訓練，並參與外部各種宣導活動、拜訪中小企業主等；彰銀結合大數據分析，了解潛在優質企業名單，提供客製化服務；華南銀提供如淨零轉型諮詢診斷服務等，針對展行資金需求提供方案。
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