近2年新台幣與韓元REER差距

11月新台幣大反攻，但韓元升更多，據國際清算銀行（BIS）公布11月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER略升至98.81，主要貿易競爭對手韓元REER則上升至98.63，雙方差距已明顯縮小至0.18，台韓出口價格競爭力拉近，但12月兩幣別都反轉走貶，新台幣又貶輸韓元，因此，台韓REER在12月恐難出現「黃金交叉」。

據中央銀行統計的11月主要貨幣變動，美元指數單月下跌2.96％，主要貨幣對美元回彈，尤其英鎊強升4.56％，其餘包括澳幣、歐元、瑞士法郎、人民幣、加幣、日圓全數升值；新台幣雖也大漲3.71％，但韓元更強，飆4.72％、成最強亞幣。

反映在BIS統計的REER，對一籃子貨幣，台韓REER均上揚，但因韓元漲更兇，韓元REER升幅更大，使台韓REER差距從10月1.94大幅縮小為0.18，並創近11月以來最接近的一個月。

BIS統計的REER為估算一國貨幣對一籃子貨幣的匯率變動指數，變動來自於匯率升貶與所對應的一籃子貨幣漲跌，及物價變動因素相關，上揚對出口占GDP比重愈高的國家愈不利，即REER愈低、出口報價愈具競爭力。

據BIS統計，前一次新台幣REER長時間高於韓元，要追溯到1994年，當時長達近十年期間，台灣出口競爭力都輸給韓國；之後「黃金交叉」後，台長時間優於韓，但從2020年起，新台幣一路飆高，台韓REER在2021年5月出現「死亡交叉」，至今年1月差距雖縮小至0.13，卻還是無法出現「黃金交叉」。

至今新台幣REER已連31個月高於韓元REER，12月恐進入第32個月，台灣出口價格競爭力從2021年5月起持續輸給南韓，為史上第二長期間。

匯銀主管分析，美國聯準會降息預期升溫，但市場仍有諸多不確定性，美元短線回落都有買盤承接，新台幣12月轉趨貶值，但看來仍是貶不夠兇，12月以來新台幣累貶0.09％，韓元更是亞幣最弱、貶值達1.16％，加上台灣後續還有選舉題材加持，新台幣欲弱不易，台韓REER差距難進一步縮小甚至反轉，恐怕沒那麼快。