聯合國前祕書長、博鰲亞洲論壇理事長潘基文近日表示，今年世界經濟在地緣衝突與極端氣候等不利因素下緩慢復甦，目前正積極追求經濟從「量」向「質」發展的中國，將成為全球復甦的重要力量。
新浪財經報導，潘基文21日表示，今年全球經濟面臨戰火衝突、嚴重氣候變化威脅等，在各方不利條件下緩慢復甦。值得注意的是，雖然2023年已臨近尾聲，但世界經濟增長仍是相當緩慢且不均衡。已開發國家與新興市場相比下，發展放緩的問題更是明顯。且有不少政壇領導人並沒有對氣候等問題有足夠重視，海平面繼續上升，中美等大國都面臨嚴重的洪水風險。
潘基文指出，當前世界第二大經濟體中國當前積極追求轉型，正處於從高速增長階段，轉向實現創新高品質發展轉變的關鍵階段，中國此次的轉型也有望為全球經濟復甦有重要貢獻。
潘基文舉例，當前全球致力於加速碳中和，中國有龐大能力追求創新，以包容和環保方式達到的碳中和發展。中國也可以在建立夥伴關係方面發揮關鍵作用，正如中國成語「求同存異」，有利於有效解決問題。
潘基文表示，像今年是中國「一帶一路」倡議提出10周年，這個倡議幫助中國建立了許多重要夥伴關係，這表明通過與夥伴國家密切接觸，瞭解其需求並提供支持，各國可以相互賦能，共同制定可持續發展的必要政策並採取行動。
展望未來，潘基文指出，一場新的技術革命準備要重塑民眾的生活和工作方式，新技術將人們、社區和國家更緊密地聯繫在一起。
各方必須共同努力，充分利用所掌握的技術工具，解決即將面臨的各種生存威脅。必須摒棄零和博弈，以謀求合作共贏。
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