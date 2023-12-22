【時報-台北電】週三樂觀情緒帶動美股盤中再度創高後，隨即引發獲利了結賣壓，四大指數全盤盡墨。週四加權指數以下跌103點開出，一度跌逾190點回測月線支撐，台積電重挫1.37%失守短均，不過隨著AI及PC族群逆勢撐盤，航運族群延續漲勢，帶動大盤跌點逐步收斂，終場下跌91.46點，收17543.74點。

永豐期貨表示，台指期週四下跌134點至17529點。價差方面，台指期為逆價差-14.74點，電子期逆價差-1.79點，金融期為逆價差-1.59點。現貨部分，三大法人賣超80.17億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加5267口至-10224口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加6098口至-17563口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5946口至-12249口。

永豐期貨表示，台股週四收長下影線黑K，顯示下檔低接買盤強勁，目前支撐應相對充足，後續將留意稍晚美國將公布的第三季GDP數據，預料盤勢維持高檔震盪整理格局。（編輯：沈培華）