【時報-台北電】臨近聖誕假期，美股高檔獲利了結賣壓湧現，高檔拉回，不過盤後美光公布優於預期的財報，使周四(21日)台指開低逾200點後，月線低檔買盤湧現，尾盤跌幅收斂至130點左右。
統一期貨指出，航運指在貨櫃三雄領漲下大漲3.4%，創7月長榮(2603)除息以來新高，成交比重提升至13.6%，成為盤面焦點。電設指開低走高，續漲0.9%領漲台指，打底完成後有望挑戰前高，成為近期台指的下檔支撐。惟半導指在五日均線下彎下轉為短空格局，使指數承壓。
統一期貨觀察，外資夜盤大幅加碼11,325口空單，日盤則減碼2,391口空單，未平倉淨空單大增至-18,851口；十大特定法人大幅加碼5,946口空單至-12,249口。外資周三夜盤大幅加空，使指數出現顯著拉回，周四日盤雖小幅回補空單，但空單留倉仍在今年高檔水位。十大特法逢低與外資一同追價空單，顯示期貨主力在聖誕假期、台灣選舉前積極避險，偏空看待。
統一期貨總結，儘管台指跟隨美指一同漲多拉回，但台指同時完成月線、前一月整理平台上緣的回測後，出現反彈行情，不過在期貨主力積極布局空單避險下，後續留意五日線是否再度成為賣壓。(編輯：廖小蕎)
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