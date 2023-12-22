【時報-台北電】周四(21日)台指開低走高，權值股多壓回，權值王台積電(2330)為壓盤重心，拖累指數一度大跌近200點，盤面上記憶體以及航運族群為抗跌走揚族群，帶動跌點收斂至百點內，重返17500點之上，終場成交量3242.27億元，加權指數下跌91.46點、跌幅0.52%、收在17543.74點。
元富期貨表示，台指昨回測月線見到低接買盤拉抬、以紅K棒留長下影線作收，漲多回檔整理籌碼，是正常且必經的過程，目前所有均線維持多頭排列走勢，多方架構不變，指數震盪過後仍有機會再攻。(編輯：廖小蕎)
【時報-台北電】周四(21日)台指開低走高，權值股多壓回，權值王台積電(2330)為壓盤重心，拖累指數一度大跌近200點，盤面上記憶體以及航運族群為抗跌走揚族群，帶動跌點收斂至百點內，重返17500點之上，終場成交量3242.27億元，加權指數下跌91.46點、跌幅0.52%、收在17543.74點。
元富期貨表示，台指昨回測月線見到低接買盤拉抬、以紅K棒留長下影線作收，漲多回檔整理籌碼，是正常且必經的過程，目前所有均線維持多頭排列走勢，多方架構不變，指數震盪過後仍有機會再攻。(編輯：廖小蕎)
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