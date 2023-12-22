市場憂心2024年美國降息恐衝擊銀行獲利，今年獲利創新高的永豐銀行總經理莊銘福則認為：「2024年獲利不會比2023年差」，因為美國聯準會預計下半年才會降息，降息的確會影響銀行利息收入，但財務投資則可能有實現資本利得的空間，另外，明年降息對企業營運有利，能減少利息負擔、增加獲利。

永豐銀行今年前11月稅後淨利151.94億元、年增9.8％，獲利創同期新高，主要受惠於金融交易相關收益成長。資產品質維持優異，呆帳比率僅0.09％。莊銘福表示，今年經濟環境不太好，但更突顯風險管理重要性，永豐這方面表現還不錯，因此推升獲利創高，希望明年持續，明年重點之一會放在高端客戶理財。

不只永豐銀行獲利好，今年整體國銀皆受惠高利環境，獲利寫下新高。就金管會統計，2023年前十月國銀累計稅前獲利達4,177億元，同比成長26.8％，且創三項紀錄，一是本國銀行史上首次獲利突破4,000億元，且提早在10月就「破關」，二是前十月獲利創同期新高，且超越去年全年3,919億元，三是10月單月稅前大賺364億元，亦創同期新高。

以遠銀來說，今年前十月達37.41億元已逼近史上最高的2015年全年39.14億元。遠銀強調，今年以來獲利動能強勁，今年有機會挑戰歷史獲利新高，明年要 努力續創歷史新高，明年存放款的成長目標為3％～4％。

第一金控副總經理李淑玲指出，明年SWAP收益雖下滑，整體獲利目標為「中度成長」，轉向放款、手收、債券等增強動能，並從市場變化中找尋獲利、增加成長動能的機會，希望明年獲利持續增長。