歐盟對中國「去風險」行動持續，繼電動車反傾銷調查後，歐盟20日再宣布，對從中國進口的生質柴油展開反傾銷調查。歐盟企業指出，中國進口生質柴油增加，導致歐盟境內生質柴油產量銳減，使歐洲多國的生產基地已因此關停。
路透報導，該調查由歐洲生質柴油委員會（EBB）投訴發起，範圍涵蓋2022年10月1日至2023年9月30日的交易，預計調查將持續14個月，且可能在8個月內徵收臨時關稅。歐盟自8月起開始調查印尼的生質柴油，是否通過中國和英國規避歐盟關稅。
此前，中國近年強勢出口的電動汽車，也引發歐盟擔憂。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月宣布，中國政府對電動汽車的大規模補貼扭曲歐盟市場，因此對來自中國的電動汽車展開反補貼調查，引發中方反彈。
對於最新反補貼調查，EBB聲明指出，中國一直是歐盟成員國最大的生質柴油來源國，但其傾銷行為導致市場崩潰，幾個成員國的生產基地已關閉。除了印尼生質柴油可能過境外，歐盟與中國的生質柴油貿易之間亦存在結構性失衡，價格並未反映出大多數貨物應被歸類的生物燃料級別。
報導指出，生質柴油是被推廣用於減少運輸碳排放的替代燃料之一，可以用棕櫚油製造，由於森林砍伐相關商品進口限制，來自印尼的貨物已遭歐盟管制，該產業每年價值310億歐元，也是歐盟與貿易夥伴頻繁發生爭端的領域。
中國商務部21日回應，自2008年來，歐盟先後對多國的生物柴油產品採取反傾銷、反補貼、反規避等多種貿易救濟措施，其違規做法多次訴諸WTO爭端解決機制。中方一貫主張合理審慎使用貿易救濟措施，堅決反對濫用貿易救濟措施的保護主義行徑，將密切關注歐方後續行動。
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