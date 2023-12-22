大陸家電商格力電器19日晚間宣布，增持控股子公司格力鈦，消息一出因價格條件不合預期驚動市場，造成格力電器A股20日股價大跌7％，市值累計蒸發約人民幣（下同）132億元。格力電器21日凌晨突然預告，2023年淨利達270億～293億元，年增10.2％～19.6％，盼提振市場信心。
受到業績預告報喜激勵，格力電器A股21日股價收漲2.24％至31.49元，最新總市值達1,773.33億元。但半年來，該股累計下跌12.45％。
綜合陸媒報導，格力電器21日凌晨不到2時突然公布業績預告，預計2023年淨利上看293億元，期內營收達到2,050億元至2,100億元（2022年為1,901.51億元）。該公司業績預告優於市場預期，市場普遍預期格力營收2,040億元，淨利270.85億元。
格力鈦是一家綜合性新能源產業集團，香頌資本執行董事沈萌分析，考量到目前電動車產業年增率放緩、競爭加劇的現狀，未來很可能出現一波不具競爭力的市場主體出清的過程，因此對格力電器而言並不是一個好機會。
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