2023全球十大工程成就

「2023全球十大工程成就」榜單20日出爐，本次評選出的成就包括：美國OpenAI公司推出的聊天機器人產品ChatGPT，以及中國資通訊設備商華為發表的鴻蒙操作系統。與中國有關的成就還包括中國太空站、白鶴灘水電站等。

大陸央廣報導，由中國工程院期刊「Engineering」評選的「2023全球十大工程成就」20日在北京揭曉，這次入圍的成就排名不分先後，主要是指過去五年由世界各國工程科技工作者合作或單獨完成且實踐驗證有效的，並且已產生全球影響的工程科技重大創新成果。

「Engineering」指出，OpenAI公司於2022年11月推出的ChatGPT，是迄今為止透過自然語言交互獲得人工智慧（AI）賦能較成功的產品之一，為人類達到通用AI提供一種典範。另外，華為在2019年8月發表的鴻蒙操作系統，為人、設備、情境的互聯互通提供解決方案，代表朝向全情境智慧時代的技術創新。

至於另一項成就：中國太空站於2022年11月在歷經11次發射任務後，完成在軌組裝建造。中國太空站的建成和運行，將為人類太空探索和開發提供更廣闊的前景與機會。

本次入選的全球十大工程成就展現三大特點：一、代表某一個或多個工程科技領域最先進的技術水準，或重大的原創性突破，能夠引領未來技術進步方向。例如ChatGPT橫空出世，在全球引發廣泛關注，成為AI技術劃時代的應用產品。

二、透過技術整合、系統整合、資源優化配置達成整體目標，呈現出顯著的系統整合創新特色。例如全球首個單機容量百萬千瓦的水力發電站「中國白鶴灘水電站」地質條件複雜、工程規模巨大，代表現今世界水力發電技術發展的最高水準。

三、催生新產業、新動能，具有重要的產業帶動和經濟驅動價值。例如鋰離子動力電池、無人駕駛航空器都擁有廣闊的應用情境，近年來呈現出爆發式的快速增長態勢，已產生巨大的經濟及社會效益。