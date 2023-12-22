中國人民銀行近日召集多位財經專家開會，人行行長潘功勝會中表示，將保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量，與經濟增長及價格水準預期目標相匹配，保持信貸合理增長，為經濟持續回升走俏營造良好的貨幣金融環境。匯率方面，人民幣匯率在合理均衡水準上保持大致穩定。
人行官網21日顯示，潘功勝18日主持召開經濟金融形勢專家座談會，人行相關司局主要負責人出席，李揚、張曉慧、管濤等專家都在會中發言。與會人士皆認為，2023年以來，大陸相繼推出一系列擴大內需、提振信心、防控風險的政策，其效果逐步顯現，金融支持實體經濟力度穩固，經濟整體回升走俏。
專家們也針對如何解決好經濟金融運行中的問題，防範化解潛在風險，平衡內外均衡，以及加強宏觀政策協調等方面提出建議。
潘功勝表示，各位專家的意見十分重要。在外部不確定性增多背景下，大陸外匯市場韌性明顯增強，人民幣匯率在合理均衡水準上保持大致穩定。
每日經濟新聞報導，瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤近日分析，11月以來人民幣兌美元升值，部份原因是美元走弱。對應最新的美元走勢，瑞銀把2023年底人民幣兌美元預測調整至7.1元左右（此前預測為7.3元）。但中美利差、美國國債收益率和美元指數的波動，仍可能帶來階段性的人民幣匯率波動。
展望2024年，汪濤表示，考量到人行可能進一步放鬆貨幣政策，2024年第一季人民幣兌美元可能再度貶值。預計大陸經濟增長將持穩，且人行在2024年春季後不再降息。同時，預計美國經濟將在2024年增長放緩，美國聯準會（Fed）將開始降息。中美國債利差預計收窄、美元有望走弱，以及對大陸經濟的信心修復，將共同推動人民幣兌美元小幅升值。因此，預計2024年底人民幣兌美元匯率為7.0元（此前預測為7.15元）。
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