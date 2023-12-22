市場關注消費電子產品何時復甦，機構數據顯示，大陸PC出貨量在第三季年減16％，但季增15％。機構預估，大陸PC市場預計將從2024年第二季開始年增率轉為正成長。

Canalys數據顯示，大陸第三季PC出貨量為1,100萬台，較去年同期下降16％，季增15％。按產品來看，桌上型電腦年減幅度收斂至9％為340萬台，是反彈主動能。筆電出貨量則是年減18％為780萬台。產品使用習慣的轉變也有關，如平板電腦年增16％至740萬台。

細分品牌來看，大陸第三季PC龍頭仍是聯想，市占率達38％與去年同期持平，不過總出貨量年減15％，反映大環境的衰退。惠普以11％市占率居第二，出貨量年減1％。排名第三的華為市占小幅增長1個百分點至9％，出貨量年減5％。排名第四、第五的戴爾與華碩，出貨量均大幅銳減36％，華碩市占率從9％下滑至7％。

Canalys指出，預測大陸2023年PC市場出貨量將下降18％，不過2024年後市看漲，在商業市場復甦下、大型企業大量投資IT等背景下，2024年第二季市場有望復甦轉為正成長，且看好明年市場將小幅成長4％。

Canalys表示，當前隨著大陸經濟整體復甦，企業在IT投資方面略有改善，例如人工智慧解決方案的出現引發IT升級需求。大陸政府此前也表示，隨著2024年經濟的主要焦點轉向鼓勵國內消費的產業升級，先進的IT投資預計讓科技業和供應商受益。

PC之外，平板電腦第三季出貨大幅增長，排名第二的華為與第三的小米，出貨量分別大漲90％、76％帶動市場。Canalys預計，今年大陸全年平板電腦出貨成長5％。