外媒引述消息報導，今年6月蘋果發表的頭套裝置Vision Pro近日已在中國加緊趕工，預計明年1月底前第一批貨就會送達美國零售據點，最快明年2月上市。

自從Vision Pro在今年蘋果新品發表會亮相後，便受到全球矚目，因為這是蘋果多年來首度推出全新產品類別，可望為近來iPhone銷售陷入停滯的蘋果注入活水。

蘋果在6月發表會上曾透露Vision Pro將在明年初上市，此後關於確切上市時間的傳聞滿天飛，曾有消息稱Vision Pro最快明年1月上市，也有消息稱明年3月，而最新消息將時間點指向明年2月，因為蘋果中國廠房已在最近幾周進入「全速生產」階段。

內情人士透露，由於售價3,499美元的Vision Pro僅在美國上市，且初期供貨量相當有限，因此明年2月蘋果不會再針對Vision Pro上市舉辦發表會，但這不代表蘋果沒為這款全新產品做好萬全準備。

消息稱蘋果近日已召集全美各地蘋果專賣店的員工前往加州總部受訓，因為Vision Pro頭套裝置必須由門市人員協助顧客，在取貨時現場測量頭圍並調整頭套貼合度，以確保頭套裝置戴上後完全阻擋外來光線，避免虛擬實境效果受到影響。此外，有近視或遠視的顧客也可能選配有度數的蔡司鏡片，在取貨時也需要門市人員確認配戴狀況。

消息稱蘋果為了確保Vision Pro完全貼合使用者臉型，將限定由蘋果專賣店現場銷售，而線上預訂的顧客也必須親自去門市取貨。