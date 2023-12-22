華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）與派拉蒙全球（Paramount Global）兩大媒體巨擘，傳出正在洽談合併事宜。若合併成真，兩家的串流服務Max與Paramount+可望整合，給目前的串流霸主網飛（Netflix）和Disney+帶來威脅。

美國新聞網站Axios率先披露，華納執行長扎斯拉夫（David Zaslav）及派拉蒙執行長巴基什（Bob Bakish），於位在紐約時報廣場的派拉蒙總部會面，討論兩家合併的可能性。

Axios報導指出，扎斯拉夫也與派拉蒙母公司老闆雷石東（Shari Redstone）接觸。

目前尚不清楚華納兄弟欲收購派拉蒙全球或是派拉蒙母公司全國娛樂（National Amusements），Axios報導說，這兩個選項都納入考慮。不過華納及派拉蒙只是做初步洽談，最終未必達成協議。

去年4月，電信巨頭AT＆T旗下的華納媒體（Warner Media）與探索公司（Discovery）合併成華納兄弟探索公司，擁有華納製片廠、探索頻道、華納兄弟娛樂、有線電視網CNN、TNT和HBO、串流服務Discovery+及HBOMax等。

派拉蒙也有製片廠及MTV、Nickelodeon、Comedy Central等有線頻道，旗下還有哥倫比亞廣播公司（CBS）和串流服務Paramount+。

據Axios報導，華納和派拉蒙就合併方式交換意見，包括整合兩家公司的串流平台Paramount及HBOMax，有望凌駕對手網飛（Netflix）與Disney+。

在華納內部，扎斯拉夫毫不掩飾他尋求與派拉蒙合併的意圖，想藉此交易為串流服務Max引進更多節目內容，取得職業美式足球聯賽（NFL）的播映權。但華納與派拉蒙強強合併，料面臨主管機關強力監督。