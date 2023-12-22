標普600指數今年走勢

今年來擁美股主場優勢多以大型科技股為主，不過根據《巴倫周刊》報導，近幾周趁勢補漲的小型股正強勁起飛，有望繼科技股後接棒大牛行情。

代表美國小型企業的標普600指數在歷經一年半的頹勢後，最近已順利衝破1,200點關卡，直到20日該指數已升至1,291.48。累計過去一個月，標普600指數的升幅已超過11％。

不過若與2021年11月創下的歷史高點相比，該指數迄今仍滑落12％。先前受到聯準會（Fed）為對抗高通膨而採取激進升息政策，導致該指數一路走低。

隨著Fed將在明年開始調降利率，小型股也從最近幾周起跟進大型股漲勢、上演補漲行情。Royce投資合夥公司聯合投資長甘南（Francis Gannon）認為，就股價估值而言，小型股依然相當便宜。

小型股之前股價低迷不振，主要是預期美國經濟將進入衰退。根據FactSet指出，標普600小型企業的2024年EPS估值在過去一年半已下滑33％。相較之下，標普500企業的EPS預估卻只減少大約9％。

然而，這也令標普600指數針對未來12個月的本益比估值只有14倍，比標普500的19.4倍低了28％，前者本益比估值正逼近過去十年來的低點。

雖然投資者對於未來幾季美國經濟與企業獲利成長可能放緩感到不安，但在堅信Fed的利率政策即將轉向，為這些備受打擊的小型股帶來不少買盤。

經濟學家認為，美國經濟成長明年應會減速，但陷入衰退的機率並不高，他們認為未來兩年標普600企業的年銷售成長2.6％應是可行目標。FactSet也提到，隨著成本通膨降溫、企業利潤將可增加，企業的EPS年增幅預料可達12.2％。

《巴倫周刊》並透過EPS與本益比估值，篩選了幾檔目前仍是物美價廉的小型股。他們分別為Blooming’ Brands與Dine Brands Global等兩家餐飲業者、Banc of California地區銀行與OneWater Marine休閒船零售商。該周刊認為這幾檔個股股價估值誘人、上漲潛力看俏。