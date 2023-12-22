歐盟財長20日達成協議，對施行長達20年的財政規則進行改革，給予成員國更長的時間削減公共負債，並創造誘因來促進公共投資。
依據新財政規定，歐盟國家自2025年起，有4至7年的時間緩慢並穩定地降低赤字和負債。若會員國正進行改革，並且投資歐盟優先的領域，有更長的時間減赤和減債。
歐盟改革財政規則正值疫情復甦計畫將各國負債攀升至紀錄高點，而且政府支出不斷增加，以支應從國防、氣候再到產業政策的需求。
荷蘭財長卡格（Sigrid Kaag）表示，「我們一致同意歐盟的財政規則，協議催生了促進改革的財政規則，不僅給予投資空間，也符合各成會國的特定狀況。」
西班牙經濟部長卡爾維諾（Nadia Calvino）在記者會表示，協議在抑制負債和赤字攀升，與確保綠色和數位技術和國防投資之間，取得平衡。卡爾維諾認為新規則更可靠，也更容易執行。
新規則設定各國政府必須遵守的平均赤字和降低債務金額，滿足以德國為首的保守派要求。但整體而言，新規則較先前的架構更寬鬆，讓以法國為首的多數南歐國家取得勝利。
義大利主張，依據歐盟疫情復甦計畫，義國的投資與改革行動足以獲得7年的減債期限，換言之，義大利已經得到其想要的。 為滿足德國和節儉派的要求，新規定設置預算赤字在國內生產毛額（GDP）1.5％以下的安全緩衝，低於歐盟3％的赤字上限。如此一來，政府將以赤字不超過GDP的1.5％為努力目標，也就不會輕易超過歐盟的3％規定上限。
歐盟經歷數個月的協商，終於達成意見一致，新協議仍須經過歐洲議會討論才能成為法律。歐盟官員預期歐洲議會將在明年初通過規定，以利在2025年執行。最新協議並不會影響歐盟明年的財政政策，因為各國明年的預算早已決定。
歐盟遏止國家負債攀升努力，足以向歐洲公債市場投資人證明，會員國的公共財政具永續性。
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