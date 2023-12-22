美國叫車軟體巨頭優步（Uber）叩關日本市場十年，終於獲得日本政府接納。日方基於計程車駕駛不足以及外國遊客回籠，明年4月起基本上解除共乘服務禁令，允許私家車提供收費載客服務。
日相岸田文雄表示，自明年4月共乘服務禁令將大致解除，開放一般駕駛利用自家汽車為付費客戶提供接送服務。
優步多年來想打入規模170億美元的日本計程車市場，但礙於日本法規一直未能如願。日本法令限制只有受雇於政府認可的計程車公司、持有許可證的計程車駕駛，才能提供載客服務。
日本政府雖然沒有全面解禁，但對於日本在疫情後創紀錄的外國觀光客而言，最新政策仍可提升叫車便利性，也有可能讓車資變得較便宜。
日本官員表示，解禁並不是因為優步多年來的遊說攻勢，而是人口因素使然。日本目前約有23萬名計程車司機，較5年前減少15％。
在此同時，海外觀光客大舉湧進日本。今年截至11月止，日本迎來創紀錄的186萬名美國遊客，預料數字持續上揚。
日本國土交通省大臣齊藤鐵夫（Tetsuo Saito）表示，解決交通不便成為急迫的議題。
日本政府的新共乘計畫仍有些許限制。官員表示，有別於持有合格執照的計程車，共乘服務被視為是東京和京都等計程車不足地區的補充服務。
此外，共乘服務的一般駕駛，仍需受到計程車公司監督。意味著優步至少在初期必須與日本計程車業者合作，或是收購日本業者，才能讓日本的駕駛為其服務。
不過岸田計劃在明年6月前草擬新法律，允許非計程車公司與一般駕駛合作，提供載客服務。若這項法律能通過，日本的叫車市場將擁有與美國許多城市相同的環境。
優步表示將與當地計程車公司密切合作，並尋找給予日本客戶更多選擇的方法。
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