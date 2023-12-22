美國成屋銷量連續五個月下降後，11月份從13年來的谷底反彈，且房貸申請量近期呈上升趨勢，業界樂觀看待2024年初的房市交易量表現。

全美不動產經紀人協會（NAR）20日公布，11月成屋銷售月增0.8％，經季調後的年率達382萬戶，擺脫上月暴跌至13年新低的谷底。

房屋交易通常會在前一至兩個月簽訂合約，因此11月的數據反映9、10月時民眾的購買決定，而當時正值升息末期。與去年同期相比，成屋銷售仍年減7.3％，預計今年全年成屋銷量將創2011年以來新低。

隨著房貸利率連續七週下降，並於上周降至7％以下，民眾對於買房的負擔能力略有改善。NAR表示，10月購屋負擔能力下降至1985年以來的最低水準。

美國抵押貸款銀行家協會（MBA）統計指出，過去七周內，有六周的房貸申請量呈現上升。另據房地產經紀公司Redfin統計，截至12月10日的四個星期內，以典型貸款方式2成頭期款買房者，下滑至4月以來最低。

據NAR統計顯示，11月首購族占比為31％，高於去年同期的28％，11月成屋銷售中約27％是以現金購買，年增一個百分點。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun說明，「銷售量處於周期循環低點，當利率下降時，幾個月後我們會看到銷售額上升。」外媒引述房地產經紀人說法，表示2024年初可能會激發出更高的房市交易量。

由於貸款利率較低的多數屋主尚未回到市場，目前待售房屋數量少，導致房價在歷史高點居高不下。據NAR統計，11月全國成屋中位數價格年增4％，達387,600美元，為1999年以來同月價格最高點（價格未經通膨調整）。