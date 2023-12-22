日本汽車龍頭豐田（Toyota）麻煩連環爆，旗下大發汽車20日才爆出碰撞安全測試造假醜聞，同日又宣布全球召回112萬輛車，問題出在前座感應器短路可能導致安全氣囊無法正常開啟。受利空接連打擊，豐田21日股價重摔創18個月來最大跌幅。
以銷量論的全球汽車龍頭豐田，21日早盤股價暴挫多達5.6％，為去年5月來最大盤中跌幅，終場跌4％收在2,537.5日圓，比大盤日經指數的1.6％收盤跌幅還慘。
豐田20日宣布全球召修112萬輛車，多集中在北美地區，光是美國就有100萬輛，加拿大則有近10萬輛。
召修範圍涵蓋2020年到2022年出廠車款，包Avalon、Camry、Corolla、RAV4、Lexus ES250、ES300H、ES350、RX350 Highlander、Sienna Hybrid。
問題出在安裝在前座的客座重量分類系統感應器，部分因生產瑕疵可能發生短路，無法偵測乘客體重判斷是大人或孩童，導致遇撞擊時安全氣囊失靈不能正常展開。經銷商將對召回車輛進行檢修，必要時更換感應器。
豐田去年7月在美國召修3,500輛RAV4，原因也是出在內部零件有潛在干擾問題，致使OCS感應器無法正確偵測乘客體重。
豐田宣布召修逾百萬輛問題車之前，旗下大發汽車（Daihatsu Motor）驚爆64款車的衝撞測試資料造假，大發高層緊急召開記者會致歉，宣布所有車款停止出貨。
儘管豐田接連出包重創21日股價，市值失血逾2兆日圓（約台幣4,400億），分析師認為以豐田的規模來看，對獲利的衝擊有限。
野村投信分析師Masataka Kunugimoto撰寫報告提到，舉例來說，豐田生產線停擺1個月，相當於減產12萬輛車，營收因此短少2,400億日圓。
日本帝國徵信公司（Teikoku Databank）報告指出，大發汽車供應商所受影響較大，大發在日本的供應商有8,316家，每年來自大發的營收達2.21兆日圓。
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