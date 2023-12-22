隨著全球永續意識提高，投資人除了透過較熟悉的永續評比（如DJSI、MSCI…）或永續報告書來瞭解企業整體永續表現之外，對於構成永續評比結果的ESG績效數據揭露需求更是日益上升，可能原因如下：

1.評比方法學及方式不同，企業難以完整回覆或提供資訊。

2.評比作業需要時間，導致結果公布時間點落後。

3.永續報告書框架眾多，難以直接比較。

4.評比涵蓋台灣上市櫃公司家數少。

■上市公司一定要關注證交所「ESG InfoHub」

臺灣證券交易所於2023年7月推出「ESG InfoHub」，將原本揭露於公開資訊觀測站29項ESG資訊的部分數據進行圖表及視覺化設計，除讓投資人一目了然企業ESG績效表現外，更可以進行個別公司不同期間、跨產業及跨公司的比較，讓投資人不再需要個別查詢資料，一次就可以掌握完整ESG資訊。

更需要注意的是，除了投資人外，媒體、求職者、員工、客戶、各主管機關也都可以透過ESG InfoHub看見公司在ESG各面向的績效數據，很快比較出公司間的差異與優劣。

因此提醒公司的公司治理、永續或是投資人關係等人員，應定期檢視ESG InfoHub網站上的資訊，確保及維護企業對外資訊揭露的正確性，以及與同業比較結果對公司的影響暨採行相關因應措施。

■看見不同利害關係人需求，點亮數據價值最大化

ESG InfoHub整合ESG績效數據，並兼顧不同資訊使用者的需求，以影響最直接的兩個族群來分析：

以投資人角度：需要ESG資訊揭露標準化以進行比較，才能在投資組合的評估上，快速進行差異分析及決策，ESG InfoHub整合國內上市公司ESG績效數據，並以統一格式揭露數據，也有英文介面，讓國內外投資人可一站式查詢企業ESG績效，並從中找到產業績效佼佼者進而投資，或評估投資組合中是否有高ESG風險部位需要減資或汰換。

以企業本身角度：透過ESG InfoHub，企業本身可快速查詢自身ESG績效變化，並跟全市場或同產業的平均值進行比較，方便自我健檢。

隨著資訊揭露越來越透明，每個人都拿放大鏡檢視企業揭露的ESG資訊，企業該如何展現快速且正確地蒐集ESG資訊，就成了企業下一步需關注的焦點。

■資訊揭露只是開始，需透過數位科技精進，成就永續未來

企業推動永續發展已成為不可逆的趨勢，資訊收集與揭露是重要的基礎工作。然而，根據PwC《2023全球投資人調查報告》顯示，高達94％投資人認為，企業永續報告中呈現的永續績效必非完全可信，這是企業必須正視的問題。

ESG InfoHub已整合目前各家企業填寫狀況，實務上因各家企業填寫範圍及品質不同，建議企業需要超前部署，因為傳統財務資訊，由會計系統導出所有資訊，而ESG資訊的蒐集，大部分企業仍停留在人工作業，資料分散在不同部門、人員流動率高，都可能產生龐大的溝通成本、資訊錯誤或保存等問題。

在面對資訊揭露透明度、完整性及即時性要求日趨嚴格的今日，企業應完善ESG資訊蒐集流程，加強人員訓練，選用數位工具記錄正確且完整的資訊，建立相關內控制度定期檢視資料，並透過第三方確信強化ESG績效數據的公信力，降低漂綠的疑慮。PwC《2023全球投資人調查報告》也指出，85％投資人表示，與財務報表查核同等級的合理確信可望使其對企業永續報告書內容具有信心。

除此之外，企業也應該定期檢視ESG InfoHub資訊，瞭解目前自身狀況及產業趨勢，持續精進，累積永續競爭力，創造永續價值。