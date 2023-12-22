2023年是美歐匯市震盪的一年，相較2022年各國央行快速升息的明確指引，今年市場在試探升息循環是否已到尾聲之間，來回擺盪。通膨降溫成效、就業需求的強弱關乎通膨會否再起，亦持續考驗各國央行的利率決策。整體來說，日圓走勢較無懸念，在日本央行釋放負利率時代即將結束的訊號後，貶值的趨勢從2023年底就開始反轉。
■FOMC年底會議點陣圖顯示美國明年降息3碼
綜觀2023年，美元指數仍維持強勢，在99.5～107.5間震盪。3月區域性銀行因流動性問題陸續倒閉，導致強勢的美元指數曾短暫回落至100。7月聯邦公開市場委員會（FOMC）決議升息1碼後，美國聯準會（Fed）主席鮑爾提及通膨降溫、職位空缺下降、利率已達限制領域等因素，讓市場更加確信本輪升息週期已近尾聲，使美元指數回落到99.5。而後隨著歐元區消費者物價指數（CPI）年增率快速向2％的目標靠近，加上其他數據顯示歐元區的經濟韌性不如美國，可能比美國提前降息，又促使美元指數快速回升。10月以哈衝突爆發後，避險資金曾短暫刺激美元，後因戰事無擴及鄰國而回流風險性資產。
12月FOMC會議釋出明年至少降息3碼的點陣圖，並下修2024年實質GDP成長和核心PCE預測，市場預期FOMC最快2024年3月就會啟動降息，導致美元指數在年底迅速轉弱。凱基預計2024年第一季至第二季美元將持續震盪，下半年起因降息幅度，將修正美元強勢條件。此外，美國明年將舉行總統大選，也將影響美元指數走勢，凱基預測美元指數未來一年將在97至108間震盪。
■德、法製造業PMI全年皆墨
2023年歐元主要受到美國升息和區域內經濟疲軟影響，兌美元匯率在1.04到1.13震盪。雖然歐元區通膨率已自1月的10.1％快速降至11月的2.4％，但區內主要經濟體德、法兩國製造業PMI全年幾乎處於50以下，加上第三季歐元區GDP季減0.1％，顯示高利率已重創歐洲經濟。
但歐洲央行（ECB）在今年最後一次利率會議並未隨Fed的鴿派發言起舞，強調完全沒有討論降息，為明年降息時程增添不確定性。凱基預估2024第二季前歐元震盪走貶；美國開始降息後，則可特別關注兩國降息幅度差異，以及歐洲經濟觸底反彈的時間點，以判斷歐元是否有上行空間，預計兌美元將於1.03～1.11區間震盪。
美國升息造成的利差影響是日圓近兩年快速貶值的主因，曾在今年11月逼近33年新低，達152日圓兌1美元的重大關卡。然而，12月日銀總裁植田和男在出席參議院財政金融委員會時表示：「貨幣政策將變得更具有挑戰性」，讓市場預測日銀終將結束長達八年的負利率時代。
■日圓匯率準備起飛
長年停滯的日本經濟從去年到現在，通膨已連續19個月超過2％目標，資金流入企業、觀光產值提升，日企協議調薪3.91％，逼近1990～2019年的4％漲幅，成為日銀結束負利率政策的三大有力支持，凱基預期2024年日圓將落在132～147兌1美元區間。
展望2024年，美歐利率調整的差異及日本結束負利率的時間點，將成為主導匯率市場的兩大重點，而就業指數將移轉到失業率上，成為各國央行進行利率決策的重要依據，預期美元指數將因不確定因素，逐步與歐元縮小利差而轉弱，日圓則有望在下階段調整利率過程中迎來較大漲幅。
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