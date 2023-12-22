中美關係仍是2024年市場關注一大重點，外媒分析，儘管兩國領導人於11月見面後關係有止跌回升態勢，但新的一年，三大難關可能再導致兩國關係變化，包括台灣總統大選、美國總統大選及晶片競爭。

路透分析，中美今年經歷了氣球風波、晶片競爭、以及日趨激烈的軍事競爭，直到11月中國國家主席習近平與美國總統拜登會晤後，兩國關係才出現止跌回穩現象，但明年又將面臨三大難關。

首先是兩岸問題，台灣將在明年1月13日舉行總統大選，被北京稱為「雙獨組合」的民進黨候選人賴清德與蕭美琴呼聲最高，令人擔憂可能再次引發台海危機。過去在1996年台灣大選前，北京曾進行一連串軍事演習和導彈試射，促使美國向該地區派遣航母特遣隊。

報導指出，北京稱此次選舉為「和平與戰爭」之間的選擇，指民進黨為危險的分裂分子，拒絕賴清德的對話提議，並敦促台灣民眾作出「正確的選擇」。報導指出，北京的反應將決定中美兩大經濟體的關係能否重回正軌。不過有分析人士預計，如果賴清德獲勝，希望避免衝突的習近平將調整中國的軍事應變。

第二是美國總統大選。報導表示，相較於台灣大選，2024年美國總統選舉對中美關係影響更大。過去在前總統川普執政時期，中美緊張局勢引發全面貿易戰、新冠病毒溯源，以及台灣地位等問題。而明年的選舉很可能是拜登和川普之間的二次對決。

另外，路透預計明年中美之間的晶片競爭將更加激烈。美國商務部長雷蒙多表示，未來每一年都將重新檢視美企向中國出售晶片的細節。報導還提到中國一個可能利用的反制籌碼，也就是中國在稀土金屬供應鏈的主導地位，北京7月公布對鎵和鍺產品出口的限制，此後出口急劇下降。