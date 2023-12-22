大陸宣布中止ECFA 12項石化相關產品關稅減讓優惠，國發會主委龔明鑫21日表示，石化業傳統個別產品的優惠關稅取消後，相關產品約增加2或6個百分點的成本，過往靠著供應鏈合作維繫兩岸台商關係，明年元旦起不是產品不能賣，而是和過去相比，成本優勢較弱，估計未來會被大陸供應商取代。
龔明鑫21日出席台大高峰論壇進行專題演講，他分析，大陸祭出的中止措施，影響可分兩層部分，對個別廠商影響，一定會全力協助，包含分散市場等，然後針對稅率有差異，會思考價差要怎麼透過石化產品品質差異跟其他市場協助。
預測明年經濟成長不變
至於對整體經濟影響，龔明鑫說，比例算是非常低，因為整體ECFA佔出口不到4％，12項項比例又更低，對經濟整體衝擊很有限，明年經濟成長率不會有改變，還是會超過3％
龔明鑫說，拚價格是產業舊思維，重點應是找到創新轉型的路，綠色轉型就是對的路，「如果將來沒有真正淨零，可能訂單拿不到」，必須超前部署。
他說，台灣石化業一直往高質化發展、開發市場多元化，「將來如果沒有真正淨零，可能連訂單都拿不到」，全球都在往2050淨零排放前進，這當中能源結構、產業轉型、節能減碳、技術研發等各面向，都必須做足準備，這些問題的嚴重性，以及超前部署的重要性，都比2％關稅重要很多，「這個才是真正生死門」。
另外，陸委會副主委詹志宏表示，大陸貿易壁壘調查的過程中，申請書、評論意見及非機密數據均未公開，且刻意跳過我方政府，陸方不僅不符合WTO規範，亦不符合ECFA機制。
陸委會警告陸方立刻停止這些基於政治動機的操作舉措，以免進一步片面傷害多年來雙方建立的良好經貿關係。
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