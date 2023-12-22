美國拜登政府審查對中關稅政策持續多時，最新傳出尋求在2024年初完成審查。面對中國新興產業進逼，美方相關部門正研擬提高對中國電動車及太陽能產品等的稅率，在提振美國新能源產業的同時，為即將進入大選期的拜登樹立對中強硬形象。
華爾街日報報導，對中國貿易已成為2024年美國總統大選的主要議題，經過美國貿易代表署（USTR）蒐集公眾意見和一系列審查，拜登政府計畫於明年初完成作業。消息人士透露，拜登政府擬降低部分不具戰略意義的中國消費性產品關稅，但尚未做出決定，此前調整關稅討論均未果。
美國商務部長雷蒙多9月曾表示，部分對中關稅政策並沒有意義，但美方尚不會著手調整政策。主導關稅審查的美國貿易代表戴琪日前亦指出，「美中不存在純粹的自由貿易」，關稅是美中關係的一環，美國必須為了與中國競爭，而變得務實。
除此之外，面對中國新能源崛起，拜登政府此前已禁止使用中國電池材料的電動車獲得消費補貼，如今進一步研擬提高對中國電動車及太陽能產品的稅率。但部分美國官員擔憂，在關稅和補貼政策保護下，美企仍難以與中國產品競爭。
拜登曾承諾，不會讓中國透過不公平貿易行為主導電動車市場，現行美國對中國電動車實施25％高額關稅。美國目前進口太陽能材料的主要來源是東南亞國家，而中國仍是電動汽車電池的重要來源。
報導引述分析認為，提高關稅可能不會對美國消費者產生直接影響，但將有助於拜登在即將面對的選戰中，營造對中國的強硬形象。
除了面對中國汽車大舉輸入的壓力，已有多家中國汽車在墨西哥設廠，可能藉此繞道輸往美國，引起美國國會議員的注意，已著手研究阻止的方法。
中國外交部發言人汪文斌21日表示，美方措施以安全為名，奉行「美國優先」，違背市場經濟和公平競爭原則，威脅全球產業鏈供應鏈安全，是赤裸裸的保護主義，涉嫌違反世貿組織（WTO）最惠國待遇、國民待遇等原則，亦引發美國的盟友強烈不滿，並批評美國近期公布的新規是「美式保護主義」升級版，中方對此堅決反對。
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