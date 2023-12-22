大陸21日宣布終止ECFA丙烯等產品優惠關稅，明年元旦起停止適用ECFA的關稅減讓，不過台股反應平淡，華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清均表示，本次事件對台股「影響相當有限」，從塑化族群股價21日普遍「淡定」即可見端倪；金控也認為，對台股投資影響有限，因為近年來在政策引導、國際情勢轉變、大陸經濟內需疲軟等原因，台灣對大陸的出口比重已下降許多，影響性不那麼大，對於台股衝擊也應不大。
黃文清分析，根據官方所提的相關產品中，台化出口至中國的PX佔營收8％～10％，但主要是調撥至寧波廠生產PTA，以目前大陸PX產能充足狀況評估，寧波廠原料可由當地採購，PX實際需轉移至他國銷售的比例僅占營收2％～3％；另台塑化的丁二烯則並未外售大陸，僅丙烯出口至大陸占營收約1％～2％，同樣影響甚微。
儲祥生則認為，ECFA早收清單近幾年來每年平均為台灣省下7億～8億元的關稅，不可否認終止關稅減讓將有損台廠在大陸銷售的競爭力，但因目前僅影響部分公司，暫無需過度擔憂，但後續仍需留意是否擴及紡纖、基建等其他產業。
美中貿易戰及疫情爆發以來，「去中化」已成趨勢，黃文清點出，國內紡織、工具機等大廠都陸續將生產基地移往東南亞，大陸對相關產業的影響已漸降低。
金控指出，海貿會會長高孔廉日前已估算過，ECFA若終止，將使台灣GDP降低0.4個百分點。對整體經濟而言，截至今年6月止，核發ECFA出口的金額為1,923.34億美元，每年平均約167億美元，佔整體出口比重僅約5％左右。
據經濟部日前的估算，台灣對大陸的出口比重已由2020年最高的43.9％，下降到2023年1至9月的35.3％；ECFA早收清單產品占我國輸往全球的比重，也不例外地下降，已自高峰2017年的7.2％，降到今年1至9月的3.6％。
至於對金融業的影響，金管會日前已表示，大陸2019年修法鬆綁市場准入條件，事實上已有比ECFA更優惠的承諾與放寬；若大陸中止ECFA，金融業所受影響在可控範圍內。
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