大陸21日宣布自明年元旦起，中止ECFA中12項產品關稅減讓，行政院經貿辦對此提出四大不合理，強調對台灣衝擊應在風險可管理、損害可控制的範圍。行政院長陳建仁則直指，陸方實屬經濟脅迫。

外界普遍認為，此次大陸祭出的部分商品中止措施，只是開頭，後續仍會擴大中止項目，經貿辦對此未多做臆測。但府院人士坦言，陸方這次的制裁措施雖然不算嚴重，但不排除未來擴大到更多品項。

經貿辦指出，大陸報告有四大不合理。

首先，調查過程不公平、不公正、不公開、不透明，並不符合國際規範。例如申請書、評論意見、答卷者身分及非機密數據摘要報告，均未公開或限制外國人取得，且在調查過程中刻意跳過我方政府，顯現其政治目的大於經濟目的。

其次，陸方指出調查期間我方不斷增加貿易限制品項，但事實上實際禁止範圍根本沒有異動。另外，陸方也片面認定我未履行WTO及ECFA義務，不符WTO規範。

最後，調查影響評估數據誇大不實。大陸的影響評估方式不透明、 數據刻意誇大，僅以受調業者片面推估的潛在出口損害，即認定為受損範圍。

陳建仁指出，我方已展現最大誠意，多次呼籲在WTO架構下，雙方可隨時協商，惟陸方仍恣意而為，且在調查報告時間上有刻意安排，顯見其政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫。

陳建仁強調，我方已針對本案可能發生的風險及損害，做好完善管理及控制，並呼籲台灣與大陸同屬WTO會員國，只要陸方有誠意，台灣與大陸隨時可依WTO機制啟動協商。

儘管行政院強調損害有限，但行政院也已就相關風險及損害，指示各主管單位繼續做好萬全準備，請各部會與業者持續溝通，必要時，對業者要有快速的輔導機制，並協助業者持續分散市場風險、健全產業體質，勿過度依賴單一市場。