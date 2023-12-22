大陸21日宣布中止ECFA項目中部分石化產品的優惠關稅，中經院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣表示，清單上的對二甲苯、丙烯等品項，大陸確是我出口的最重要單一市場，占比高達7到9成不等，明年元旦後並非禁止進口，而是恢復到原本2％的關稅。但儘管受影響品項並非台灣出口大陸的主力產品，因生效時間落在選前的2024年元旦，不排除若選情不如陸方期待，恐將祭出下一波制裁。
■兩岸應該創造對話空間
此外，針對大陸國台辦稍後發表談話，批評民進黨單方面對大量大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA條款外，也強調希望兩岸協商解決經貿關係中的各類問題。顏慧欣強調，從國台辦回應來看，大陸基於「九二共識」讓兩岸往經濟融合的戰略方向並未改變，但兩岸應該要創造對話空間，如同中美兩國即便對峙不斷升高，但仍保持互動，就是為了避免誤判，兩岸未來也應朝此方向努力。
■本波石化品項僅微幅影響
顏慧欣21日接受本報專訪時表示，本次陸方公布的12項品項儘管應用廣泛，但都屬於中間材的石化原料，在台灣出口大陸的比重不足1％。再加上大陸近期經濟動能放緩、產線外移等因素，導致對中間材的需求下降，對台僅微幅影響。在對二甲苯、丙烯方面，對大陸出口占比最高達9成，生效後關稅恢復到2％，三氯甲烷產品關稅將回到10％，去年該品項台灣對大陸零出口。距離生效僅剩10天，預估初期多出的關稅要由廠商自行吸收。
外界憂慮此事之後，兩岸關係陷入更複雜局面，顏慧欣表示，不排除陸方會視選情變化，推出第二波甚至第三波制裁，石化相關產品或是工具機都是制裁的可能選項，農產品的話，台灣茶葉也有可能被列入。
另外，台經院院長張建一指出，近年大陸石化業面臨產能過剩問題，總體經濟也不好，選在此時就單項產品慢慢釋出中止的新規定，後面可見還有接續事項，感覺是在凌辱台灣廠商。台經院研二所長花佳正指出，大陸有找尋進口替代的需求，台廠在不同市場的工廠或供應商，甚或與紅色供應鏈合資的生產線，應該也還能在大陸市場發揮。
中央大學榮譽教授單驥認為，這是大陸有步驟的措施之一，陸方手上還有很多類似工具可以陸續提出，我方各界都在想解決方法，「所有的解決，都要在『九二共識』之下」，一旦對此否定，都沒得談，而且大陸已到圖窮匕見的境地，這些都將造成2024年台灣經濟相當艱困的來源。
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