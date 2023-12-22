針對大陸中止ECFA部份關稅減讓，和碩科技董事長童子賢21日表示，世界經濟體從「地球是平的」變得越來越破碎化，現在分成一塊、一塊的現象，兩岸互動也在這個趨勢裡面，傳產業、電子業各有不同的互動，兩岸電子資訊業往來沒有關稅的議題，傳統產業可能安定很久了，近期因ECFA有所變動，比較不習慣。
童子賢說，ECFA成為陸方認定台灣貿易壁壘的標的，是經濟板塊和政治體制的不一致產生的衝撞，已干預到貿易活動。雖然台積電創辦人張忠謀說「全球化已死」，但從陸方部份中止ECFA可知，人類社會百分之百的全球化從來沒有發生過，一旦經濟體與經濟體、國家與國家有某些意見不一致，經常會動用貿易障礙方式來抵制對方，「這個世界在改變之中，也沒有辦法」。
童子賢說，中國大陸向來經濟與政治體制緊緊結合，需要用高速經濟成長達成「一美遮百醜」，也很容易調動各式資源來達成政治目的，前美國總統川普對大陸提出貿易抵制，作了許多動作，實際上有半數是美商在大陸設廠回銷美國。
童子賢表示，ECFA中止不會波及到電子產業，因為1997年資訊科技協定（ITA）生效時，台灣也是創始成員，電子產業從那時候開始都不存在關稅壁壘，也就是零關稅，除非涉及國家安全議題，就像美國對華為要求的事項，就不在關稅探討範圍內。
此外，即使有國家動用貿易障礙來抵制其他國家，實際上出口廠商還是有「繞道」銷售的機會，例如俄羅斯被貿易制裁，台灣主機板無法銷售進去，有國際代理商繞道土耳其，再回銷俄羅斯；就像賣人工智慧（AI）晶片的公司也未必很願意被限制，卻一樣面對限制。
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