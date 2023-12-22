大陸國務院公告中止ECFA部分產品關稅減讓，工商團體21日憂心指出，這恐怕只是開始，若陸方持續擴大中止範圍至機械、紡織等產業，對台灣從業人口眾多的傳產來說，將是很大的衝擊，立即的衝擊是減少產能、影響國內就業，最終恐迫使產業外移。

三三會理事長林伯豐就指出，不管是貿易限制、還是ECFA，都是需要經過協商與談判來解決，如果政府不願正面應對，陸方恐會有進一步的動作，若中止項目持續擴大，以目前全球經濟處於低迷的情勢，受衝擊的產業，只能以減少產能、歇業，甚至是放無薪假的方式因應。

商總理事長許舒博也認為，大陸還會有後續動作，直到我方對大陸限制貿易部分有所回應，一旦陸方持續擴大中止範圍乃至整個石化、機械或紡織等產業，對台灣影響會很大，未來台灣的生產基地會面臨高關稅，會因此失去出口競爭能力，屆時相關台灣產業勢必會被迫要到第三地投資，一旦台灣產業被迫出走，就會造成失業率的攀升，進一步造成社會問題。

工總指出，以目前陸方中止12項石化相關產品的關稅優惠，對於全球布局的石化大廠來說，會以增加海外產能因應，縮減國內產能的結果，勢必會衝擊國內就業，至於規模不大的中小企業廠商，也只能透過加速海外投資布局因應。其結果影響的都是國內就業，如果陸方持續取消台灣出口大陸產品的既有關稅優惠範圍至機械、紡織等，對台灣從業人口眾多的傳產來說，都將是很大的衝擊。

工商協進會表示，12項石化產品雖然佔我國整體出口比例不大，心理影響大過實質，但工商界憂心的若陸方持續擴大中止範圍，不免產生實質影響，例如衝擊國內就業穩定，仍應審慎面對。

工商團體建議政府，協助加速我廠商全球布局；釋出善意與陸方建立協商溝通管道。