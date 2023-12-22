台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，機械公會經常與中國機械工業聯合會聯絡，表達機械業是兩岸互利的產業，希望中國機械工業聯合會站在機械業立場，互利基礎，向大陸商務部反映，陸方若對ECFA關稅減讓進行調整，希望不要列入機械業，公會只能做防範動作。

大陸宣布明年元旦起對台灣12項石化產品終止ECFA關稅減讓，雖暫時躲過一劫，工具機業依舊感到憂心忡忡。不願意具名業者指出，大陸是全球最大工具機消費市場，儘管疫情期間，台灣工具機銷大陸金額及出口比重都下滑，今年前11月台灣工具機出口至大陸近6.47億美元，年減11.1％，出口占比從3成多降至27.04％，大陸依舊台灣工具機出口最大市場，大勝過美國及日本市場。

業者指出，台灣工具機業大陸接單泰半集中在汽機車及相關零組件業，少部分來自航太產業及消費性電子產業。機械業有107項產品列入ECFA早收清單享零關稅優惠，其中CNC車床早在2016年就已落日，未使用兩岸生產國產控制器，銷大陸得恢復課徵9.7％進口關稅。此外，部分滾珠螺桿及線性滑軌、高精度定位平台銷往大陸，也需課徵8％進口關稅。

台灣有3成以上中小型工具機廠專做大陸生意，正面臨大陸工具機廠在疫情期間快速發展，市場訂單不斷流失的威脅，一旦少了ECFA關稅減讓優惠，經營恐怕雪上加霜，部分廠商如果沒有到大陸設廠，恐怕被迫退場。

友嘉集團、台中精機、東台、永進、程泰、亞崴、高鋒、台灣瀧澤、建德、台灣麗馳及福裕等工具機廠為了搶攻大陸市場，又可就近供貨東協而享受區域零關稅優惠，競相在大陸設廠，就連百德機械也改變經營策略，計劃年底前登陸，在東莞租地設廠；上銀、銀泰等傳動系統元件廠也在大陸設廠生產滾珠螺桿、線性滑軌，哈伯也在大陸設簡易組裝廠。因應陸方可能取消ECFA關稅減讓優惠，業者也擬妥未來會增加大陸廠生產比重的策略。