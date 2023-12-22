台灣機械工業公會理事長魏燦文表示，機械公會經常與中國機械工業聯合會聯絡，表達機械業是兩岸互利的產業，希望中國機械工業聯合會站在機械業立場，互利基礎，向大陸商務部反映，陸方若對ECFA關稅減讓進行調整，希望不要列入機械業，公會只能做防範動作。
大陸宣布明年元旦起對台灣12項石化產品終止ECFA關稅減讓，雖暫時躲過一劫，工具機業依舊感到憂心忡忡。不願意具名業者指出，大陸是全球最大工具機消費市場，儘管疫情期間，台灣工具機銷大陸金額及出口比重都下滑，今年前11月台灣工具機出口至大陸近6.47億美元，年減11.1％，出口占比從3成多降至27.04％，大陸依舊台灣工具機出口最大市場，大勝過美國及日本市場。
業者指出，台灣工具機業大陸接單泰半集中在汽機車及相關零組件業，少部分來自航太產業及消費性電子產業。機械業有107項產品列入ECFA早收清單享零關稅優惠，其中CNC車床早在2016年就已落日，未使用兩岸生產國產控制器，銷大陸得恢復課徵9.7％進口關稅。此外，部分滾珠螺桿及線性滑軌、高精度定位平台銷往大陸，也需課徵8％進口關稅。
台灣有3成以上中小型工具機廠專做大陸生意，正面臨大陸工具機廠在疫情期間快速發展，市場訂單不斷流失的威脅，一旦少了ECFA關稅減讓優惠，經營恐怕雪上加霜，部分廠商如果沒有到大陸設廠，恐怕被迫退場。
友嘉集團、台中精機、東台、永進、程泰、亞崴、高鋒、台灣瀧澤、建德、台灣麗馳及福裕等工具機廠為了搶攻大陸市場，又可就近供貨東協而享受區域零關稅優惠，競相在大陸設廠，就連百德機械也改變經營策略，計劃年底前登陸，在東莞租地設廠；上銀、銀泰等傳動系統元件廠也在大陸設廠生產滾珠螺桿、線性滑軌，哈伯也在大陸設簡易組裝廠。因應陸方可能取消ECFA關稅減讓優惠，業者也擬妥未來會增加大陸廠生產比重的策略。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：