大陸中止12項ECFA關稅優惠商品

近十年ECFA早收清單出口大陸及台灣出口大陸金額比較

大陸公告明年起中止ECFA部分項目關稅減讓，石化業者聞訊均深感遺憾。石化公會理事長曹明表示，希望政府能與大陸商務部展開協商，爭取執行緩衝期，因為無論業者朝開拓新市場或高值化新應用都需要時間。兩岸關係持續緊繃，政府溝通失效，這次12項目只是開始，倘若兩岸理性溝通遲遲未能展開，勢必會有第二、第三次中止關稅優惠宣告。

曹明表示，ECFA一旦全面中止，除石化涉及80多個項目，工具機、農漁業涉及影響範圍更廣，不容輕忽。企業界也只能持續呼籲政府，展開兩岸理性、正向交流。

台化董事長洪福源表示，大陸公告中止ECFA部分項目，對台化有一定程度影響主要是對二甲苯PX及聚丙烯共聚物COPOLYMER，台化早有料想到關稅減讓可能有變，已有對策因應。

台塑化董事長陳寶郎則指出，兩個廠生產丙烯每月產量視客戶需求而定，約16～20萬噸，現主要供應國內業者為主，以前每月會有一、兩船送到寧波生產PP，不過台塑寧波廠已蓋丙烷脫氫廠已試車，產量會慢開出，影響不大。

目前ECFA協議項目大陸多處於供過於求狀態，廠商早已開發新市場，例如台灣丙烯、PX外銷大陸多是台塑化、台化藉此支援集團寧波石化基地所需；先前遭逢反傾銷的PC，就已面對繳交保證金條件；PC、PP特殊規格等項目則因當地聚酯需求仍有缺口，或高階應用所需，仍有進口訂單，將會與客戶協商合作模式。

不過，業者坦言，台灣先前因ECFA關稅優惠得以競爭領先日韓等其他業者，近年日韓等國早已透過加入區域貿易協商，取得關稅優惠。如果兩岸局勢持續惡化，台灣沒有任何區域經濟協商支援，廠商長期發展被迫只能將高值化主銷對岸，或生產基地主攻大陸或其他區域，藉此符合獲得東協關稅優惠條件，將對產業發展造成嚴重影響。

另，陸方公布中止對丙烯、對-二甲苯等12項石、塑化相關產品的ECFA關稅優惠，據財政部統計，前11月台灣這12項貨品出口值合計22.15億美元，其中出口大陸金額18.69億美元，即相關商品有8成是出口至大陸。其中以對-二甲苯前11月出口大陸金額10.3億美元最多，丙烯和丙烯共聚合物（初級狀態）則各出口約2.3億美元，氯乙烯出口也有1.32億美元，也就是說，這四大貨項就占了12個貨項總出口的8成6。