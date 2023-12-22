買房不敗的黃金法則是選擇好的地點，一名單親媽媽發文指出，她買房開設的條件是通勤和學區，她正在考慮要在汐止區或是文山區買房，但網友意見幾乎一面倒選擇文山區。

一名單親2寶媽發文表示，因為房東每年漲租金，她決定忍痛買房，考慮到就學及上班因素只能選擇汐止或文山區，汐止區的物件位在火車站附近走路3分鐘，生活機能沒話說，但上班搭車單程要一小時；文山區物件則在興隆路三段，騎車到公司只要15分鐘，走路10分鐘可到捷運站，缺點是相對較偏僻，生活機能沒那麼便利，她因此感到猶豫不決。

網友大多推薦文山區，理由包括台北市門牌更保值、有捷運交通便利等，「興隆路三段靠中國科大，萬芳醫院附近非常熱鬧，生活機能很好，又有捷運，交通超方便」、「文山區交通、保值、福利、發展、小孩未來讀書都勝」、「汐止去哪裡車程都很遠，永遠都擠爆了人，沒有捷運那麼方便，加上汐止的氣候真的對身體不好」、「文山，能離蛋黃越近就不要選遠的」。

但也有網友看好汐止區房產，「汐止有汐科，高鐵到南港也很方便，工作機會很多」。