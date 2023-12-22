美國聯邦準備理事會（Fed）放鴿後，華爾街股市連漲趨勢昨天中斷，今天回彈收高，恢復之前被市場樂觀看待通膨趨緩、央行政策轉向所推升的漲勢。

道瓊工業指數上漲322.35點或0.87%，以37404.35點作收。

標準普爾500指數勁揚48.40點或1.03%，收4746.75點。

科技股那斯達克指數揚升185.93點或1.26%，收14963.87點。

費城半導體指數大漲110.93點或2.77%，收4118.59點。（譯者：楊昭彥）1121222

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