葉門胡塞叛軍為了報復以色列，近日不斷攻擊行經紅海的多艘商船，不僅影響石油運輸，從亞洲運送到歐洲的貨物也受到影響。外媒消息指出，台灣運往歐洲的PC零組件也卡在紅海，正等待海上聯軍護航通過該地區。

科技新聞網站TechPowerUp報導，台灣業者透露，載運他們電腦零件的貨船卡在紅海區域，等待海上聯軍護航。在可預見的未來，部分透過蘇伊士運河運送的電腦零件和許多產品可能會出現短缺。

據BBC分析，從台灣經紅海、蘇伊士運河把商品運抵荷蘭，平均需要25.5天，目前唯一替代航線是繞道非洲好望角，但必須花費34天，並增加額外原油成本。

即使運輸時間和成本暴增，部分航運業者還是寧可走較長的航線，以避免受到攻擊。在貨櫃運價大漲之下，歐洲許多消費性商品價格也會出現連鎖反應，建議有購物需求的民眾別再等了，現在是出手的好時機。

路透社報導，美國19日宣布成立10國聯盟，以保護穿越紅海的船隻避免遭受葉門叛軍胡塞組織（Houthi）的飛彈和無人機攻擊，海上聯軍成員包括美國、英國、巴林、加拿大、法國、義大利、荷蘭、挪威、塞席爾和西班牙。

不過，胡塞叛軍也發出警告，若遭到攻擊將進行報復。

胡塞組織首席談判代表兼發言人薩拉姆（Mohammed Abdel-Salam）在社交平台X發表聲明稱，美國等國家組織海上聯軍，對外宣稱是「為了保護紅海海上航行」，實際卻是「為了以色列及以色列船隻」。

薩拉姆表示，他們在紅海的軍事行動是為了支持巴勒斯坦人民，並非炫耀武力，只針對以色列船隻和駛向以色列的船隻，並強調，「任何企圖擴大衝突的人，都必須承擔其行為的後果」