高股息ETF是不少人喜歡的投資標的，一名網友發文指出，全家為了6萬元快鬧翻，大家為了要把錢投資ETF，或是存入利息高的銀行這兩個選項吵得不可開交，讓他相當無奈。網友則認為，台股萬七了應該居高思危，不建議一次把全部資金拿去買ETF。

原PO發文表示，大一的妹妹開畫展賺了7萬多，他擔心妹妹對於理財這塊還不是很理解，建議妹妹將這筆錢放在銀行裡領利息。但原PO的爸媽卻反對這樣的作法，認為是「書呆子」、「不懂用錢」，甚至說這筆錢如果買ETF，一天內能夠將6萬變成12萬元。

原PO無奈表示，自己也有定期定額在買00878跟00919，他並不是完全不投資，只是覺得不是有錢就一定要投資，他建議妹妹存活存穩穩拿利息，爸爸卻說「放在銀行就慢慢被通膨吃掉」。

網友紛紛表示，「買ETF一天翻倍，股神巴菲特都自嘆不如」、「現在當然是存活存，台股萬七了，你爸要買ETF？要也是明年選舉完再撿吧」、「我是覺得一部分拿去讓你妹去買喜歡的東西，一部分看要活存還是ETF，畢竟現在台股在高檔也不適合一次all in 」；也有網友說「建議你妹把那六萬塊拿去買好的畫具，目前看來投資你妹比聽妳或你爸建議更有價值」。