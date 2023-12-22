PwC資誠會計師事務所21日公布《2023美國企業領袖脈動調查：營運風險管理》顯示，74％企業認為網路威脅，仍為排名第一的企業風險，其他主要風險包括經濟不確定性依舊存在以及合適的人才招募不易等。

根據調查，除網路威脅之外，其他72％企業認為，經濟不確定性依舊存在；71％企業則擔憂合適人才招募不易，是較大的風險。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞指出，當企業的大客戶、往來銀行、券商在談風險管理，關心的是機敏資料保護、業務持續性和地緣政治帶來的策略影響等議題，企業無法置身事外，否則可能影響貸款融資、策略合作和業務機會。

張晉瑞表示，調查顯示，大多數組織（91％）相信他們能夠平衡成長目標與有效管理風險，但是不同工作角色和職能之間對此觀點存在差異。約半數的執行長和董事會對平衡成長和風險非常有信心，但只有34％的營運長和30％的稽核長持此觀點。不同工作角色對風險的解讀有差異，企業在風險管理上存在領導斷點，需要建立溝通平台來補強。