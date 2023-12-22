瞄準高端富裕客群，永豐銀行正式加入頂級信用卡戰場，21日一口氣發表「永傳世界卡」及「永富世界卡」頂級雙卡，除集結此核心客群重視的美饌饗宴、頂級旅宿、飛航、暢行禮遇等消費優惠，更喊出海外最高3.3％、保費最高1.6％回饋率，並結合尊榮理財會員制，提供全方位財富管理與信用卡整合服務。
據《瑞信研究所》統計，全球百萬美元富豪，即資產規模在新台幣3000萬元以上者有5940萬人、占1.1％，而台灣有76.5萬人、占比3.9％，台灣成年人平均資產達819萬元，更在全球排名第15名，這項統計台灣財管市場潛力之大，自是各銀行兵家必爭之地。
永豐銀行總經理莊銘福表示，旗下核心高端客群人數和資產管理規模穩健成長，2024年除擴增服務廣度，亦將以滿足該客群的深度需求為目標；透過頂級卡提供日常生活中無處不在的極致禮遇，結合專業理財商品及服務，成為值得核心高端客群信賴的銀行。
永豐擺出「雙卡」陣仗，永豐銀行零售金融處長李吉彬指出，伴隨全球解封，海內外旅遊和高端餐飲消費需求顯著成長，高端富裕客群追求精緻生活及尊榮體驗，餐飲美饌消費金額較一般大眾高出5倍，旅遊住宿消費金額更高出13倍，將提供最符合需求的極致禮遇。
金屬材質的永傳世界卡，以低調奢華黑金配色設計，可享一年最高12次機場接送、或選擇升級環宇尊榮通關禮遇，並於全球逾4000家奢華酒店優先預訂住房禮遇；同時提供每月2次高鐵商務艙升等、每月免費市區停車30次每次4小時免費及美饌饗宴5折起優惠，首次申辦滿額可獲得18000元遠東SOGO百貨禮券。
主打中高端客群的永富世界卡，精巧鑲嵌施華洛世奇水晶，回饋項目著重聚餐優惠、旅遊交通、串流媒體服務等；永豐尊榮理財會員申辦永富世界卡，享首年免年費，次年起滿足指定條件，最高折抵8000元年費。
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