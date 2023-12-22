搶攻疫後復甦商機，新興餐飲業者展現台灣的「食」力，掀起新一波海外拓點潮。本土連鎖咖啡龍頭路易莎繼泰國後，21日正式插旗新加坡，接下來將在印尼、埃及等地展店；「宵夜霸主」築間則以酸菜魚作為海外首發，首店預計2024年1月在香港開業，另規劃以「築間幸福鍋物」進軍日本，訂於明年開幕。

台灣餐飲軟實力有目共睹，最早前進海外的鼎泰豐，1996年就在日本新宿開業，在全球已有超過170家分店。鼎泰豐之後，包括王品、六角（日出茶太）、美食達人（85度C）、雅茗-KY（快樂檸檬）、八方雲集等，也都在疫情之前就踏出海外擴點，成為國際品牌。

疫情之後的新一波拓點潮，由新興餐飲品牌擔綱先發，路易莎看好新加坡是東亞前十大咖啡市場，每年有近2億美元的黑金商機，將採直營與加盟並進作法前進星國，目標是開100家門市，並作為未來海外展店的旗艦範本。

路易莎董事長黃銘賢表示，新加坡採「前店後場」的經營型態，不僅將烘豆設備直接搬進來，維持在地烘豆的經營原則，更在現場自行烘焙麵包，試營運期間大受好評，網路評價超高，成為新加坡的網紅名店，此次帶著展店決心進軍新加坡，盼能快速遍地開花。

築間在2022年疫情趨緩後，隨即推動海外展店計畫，由董事長林楷傑親自率隊，前往日本、美國、新加坡、印尼及香港實地考察及評估。經過評估及討論後，決議以本月開張的新品牌「築間酸菜魚」為海外首發，將於2024年1月在香港銅鑼灣開幕。

東北亞方面，築間計畫以起家的「築間幸福鍋物」搶進日本鍋物市場，預計2024年開出第1家分店。