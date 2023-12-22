臺科大設計系剛畢業的徐啟倫作品「Eureka 尤里卡」獲得「2023第十二屆HPC國網動畫大賽」3D動畫組冠軍、「2023臺灣國際學生創意設計大賽」的國際藝術設計院校聯盟特別獎及「放視大賞」動畫類3D動畫組銅獎，不包括尚未公佈的其他投件比賽，目前共獲獎15萬元。
徐啟倫說，作品主要是紀念今年過世的母親。中心理念是毋須擔憂死亡，因一切都是循環。內容包括時間與死亡。使用不起眼、但中間會打結的「香腸」描述平行宇宙，透過每個扭轉（結），區分每個宇宙。而在盡頭時，若沒有了香腸結，一切都會崩解，所以影片人物只好往後奔跑。近似電影《媽的多重宇宙》裡面貝果的圓形意涵，時間與死亡不再只是線性的結束，而是生而死、死而生的循環不已。
徐啟倫說明，作品名稱「Eureka 尤里卡」指的是希臘阿基米德在浴盆發現浮力，恍然大悟的感嘆詞，也如同自己在得知真理、豁然開朗的歡呼。當初釐清劇本就花了很長時間，觀眾或許需要多次觀賞分層理解，不過這的確是他非常滿意的作品，除音樂之外，均獨力製作。
徐啟倫非常感謝設計系蕭勝文老師，他往後將投身在動畫業界，目前已開設工作室，希望未來有更大的舞台，能貢獻自己並榮耀已逝親人。
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