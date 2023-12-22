2023年粉紅旋風持續席捲全球，位於高雄英迪格酒店、坐擁絕佳城市夜景的高空酒吧Pier No.1，也將於12月31日舉辦「粉轟趴Pink Party」跨年派對，結合酒店各處粉紅打卡點、露天酒吧DJ馳放電音演奏及粉紅限定特調等精選酒水暢飲，派對門票每人2,800元起，邀請您佩戴最閃亮的粉紅裝扮，一起耀向全新的2024年。購票請洽klook平台或撥打（07）272-1888由專人服務。網址：https://hotelindigokaohsiung.pse.is/pinkparty2023。

高雄唯一全露天高空酒吧Pier No.1「粉轟趴Pink Party」跨年派對將於12月31日晚間9點熱力開場，10點半前將供應佐酒小點及特製熱紅酒，整晚無限暢飲老虎精釀啤酒、精選紅白酒及粉紅限定特調，VIP包廂更加贈香檳、氣泡酒、開胃拼盤及精美小禮；亦於12月29、30日提前規劃跨年暖身打卡活動，凡與酒店內粉紅主題布置合照，並於社群媒體公開貼文打卡，或於google評論留言，即贈英迪格限定環保吸管杯乙個。

當天於一樓大廳兌換手環、派對主題打卡區隨即沖印相片，隨後長達4小時不間斷的熱音表演。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）