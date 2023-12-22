台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）與交通部公路局聯手舉辦「機車道安記者會」，揭示今年度雙方合作推動道安的成果。和潤企業已連續兩年推動機車道路安全，去年第一年與台北市區監理所合作，全額補助轄下中低收入戶機車駕訓費用，及捐贈宣導影片「機車上駕訓、安全不靠運」獲熱烈回響，考照前上駕訓班的人數比例已從2022年的13.5％提升至2023年的16.8％，顯示出社會大眾已逐漸認同機車駕訓班的重要性。今年擴大補助全台民眾，並推動一系列的機車道安推廣活動及舉辦道安影片徵選競賽，有超過百名學生一同參與拍攝投稿，共同為機車道安發聲。
和潤企業為提升大眾騎乘機車之安全，大力補助全台民眾上機車駕訓班，不限身分，只要報名機車駕訓班且取得駕照者，即可獲得1,300元補助，更提供中低收入戶及清寒家庭之駕訓費用全額補助，2023年度總共補助金額達180萬元，讓1,300多位民眾接受正規的機車駕訓班課程，順利取得駕照。
和潤企業亦致力於機車安全教育的向下扎根，今年舉辦機車道安影片徵選競賽，祭出總獎金23萬元，第一名10萬元、第二名6萬元、第三名4萬元、第四到六名各1萬元之獎勵金，廣邀年輕學子發 揮創意拍攝影片，一同推廣道路安全觀念。本次競賽收到15所大專院校及高中職學生團隊共38部優秀作品投稿，逾100名以上同學參與拍攝，經過層層篩選，最後由專業評審評選及全民網路票選出前6名作品。
榮獲第一名的影片「機車安全曲」是由銘傳大學的團隊製作，脫穎而出。
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