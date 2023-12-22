歲末年終，電信三雄2023年OTT影音平台大豐收！中華電信Hami Video收視次數持續成長，11月戲劇收視次數相較去年同期成長翻倍。

台灣大哥大最新統計，2023年度旗下MyVideo總觀影次數高達1.7億次，每位觀眾平均觀看片數較去年成長3成，戲劇館表現尤其亮眼，2023年度MyVideo「戲劇館」每人平均觀看片數再創新高，較去年同期成長近5成。

遠傳電信friDay影音獨家引進多部日、韓劇帶動收視熱潮，2023年全年站上付費用戶數增加近1成、免費會員大增逾6成，整體影音收視人口穩定上升，韓劇類收視人數成長逾2成最可觀。

NCC最新統計指出，截至第三季，國內有線電視收視戶已縮減至455.7萬戶，其中六大MSO業者，中嘉101.5萬戶、凱擘92.3萬、台灣寬頻（TBC）65.8萬、台固50萬、台數科43.6萬、大豐電21.9萬。有線電視收視戶持續下跌，OTT用戶則穩定增長，電信三雄透過投資自製節目、引進獨家戲劇等多元管道出手，成功吸納不少收視族群，擴大OTT市占版圖。

然根據NCC最新調查報告顯示，國內OTT平台付費訂閱前兩名分別為Netflix與Disney+，換言之，儘管電信三雄角力爭霸OTT市占寶座，然Netflix及Disney+兩大外商平台，仍然吸納最多台灣收視戶大眾。

中華電信參與出品的《牛車來去》、《八尺門的辯護人》收視亮眼。台灣大哥大MyVideo投資作品今年首度拓展至兒少領域，《百味小廚神第1、2季》首播期間在多個影音平台台劇榜上奪冠，激勵電信三雄2024年加碼投資更多元的影視作品。

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