中華電信21日在高雄亞灣啟動全台首發最大規模的5G網路切片服務場域，為5G AIoT產業生態系構築孵化環境，被視為點燃高雄亞灣發展的新引擎。
中華電信高雄亞灣科技大樓同步揭牌，中華電信研究院高雄研發中心、資訊技術分公司高雄技術中心亦正式進駐，其中，研發中心將結合5G網路切片服務，重點發展AI、智慧交通、智慧航港、智慧安防、工業節能等應用。技術中心則著重智慧聯網、商務應用、資訊安全、雲端服務與企業應用發展，並聚焦碳盤查和碳交易平台等ICT創新解決方案。
董事長郭水義強調，中華電信高雄亞灣科技大樓將成為中華電信南部研發技術新基地，隨著人力擴充與研發能量擴大，未來不排除增加進駐亞灣其他場域。
郭水義強調，伴隨兩大研發技術中心的成立，需才孔亟，中華電信除鼓勵集團內的優秀員工返鄉，還計畫在未來三年內增加超過500位技術研發人才。
加速5G創新應用智慧升級，中華電信攜手諾基亞、愛立信共同打造全台首座5G規模性切片服務的實證場域，未來將提供智慧創新應用服務落地與實證，協助高雄亞灣布局國際級產業聚落。
高雄市長陳其邁表示，中華電信為亞灣園區第一家進駐的廠商，未來市府將開放更多場域空間給企業申請006688方案，並鼓勵企業加入亞灣智慧科技生態系共同推動亞灣2.0計畫。過去高雄市政府一直無法將商業與服務模式輸出，但透過中華電信的5G驗證，目前已開始接洽東南亞國家，以智慧城市經驗與馬來西亞等城市進行交流，未來有望將亞灣智慧城市治理的模式推展至國際市場。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：