中華電信21日在高雄亞灣啟動全台首發最大規模的5G網路切片服務場域，為5G AIoT產業生態系構築孵化環境，被視為點燃高雄亞灣發展的新引擎。

中華電信高雄亞灣科技大樓同步揭牌，中華電信研究院高雄研發中心、資訊技術分公司高雄技術中心亦正式進駐，其中，研發中心將結合5G網路切片服務，重點發展AI、智慧交通、智慧航港、智慧安防、工業節能等應用。技術中心則著重智慧聯網、商務應用、資訊安全、雲端服務與企業應用發展，並聚焦碳盤查和碳交易平台等ICT創新解決方案。

董事長郭水義強調，中華電信高雄亞灣科技大樓將成為中華電信南部研發技術新基地，隨著人力擴充與研發能量擴大，未來不排除增加進駐亞灣其他場域。

郭水義強調，伴隨兩大研發技術中心的成立，需才孔亟，中華電信除鼓勵集團內的優秀員工返鄉，還計畫在未來三年內增加超過500位技術研發人才。

加速5G創新應用智慧升級，中華電信攜手諾基亞、愛立信共同打造全台首座5G規模性切片服務的實證場域，未來將提供智慧創新應用服務落地與實證，協助高雄亞灣布局國際級產業聚落。

高雄市長陳其邁表示，中華電信為亞灣園區第一家進駐的廠商，未來市府將開放更多場域空間給企業申請006688方案，並鼓勵企業加入亞灣智慧科技生態系共同推動亞灣2.0計畫。過去高雄市政府一直無法將商業與服務模式輸出，但透過中華電信的5G驗證，目前已開始接洽東南亞國家，以智慧城市經驗與馬來西亞等城市進行交流，未來有望將亞灣智慧城市治理的模式推展至國際市場。

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