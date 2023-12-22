歲末尾牙採購商機夯！時序進入企業尾牙旺季，疫情全面解封後，多數企業今年恢復舉辦實體尾牙活動，推升尾牙抽獎、贈品採購商機升溫，不僅助攻momo富邦媒、網家、東森國際旗下東森購物等電商年底業績成長動能，更將為專注於企業採購市場的PayEasy等電商，帶來年度最大檔期的新一波商機。

富邦媒前11個月合併營收約995.1億元，前三季每股稅後純益（EPS）10.32元，全年力拚營收、獲利超越2022年。網家前11個月營收373.18億元，年減10.89％，前三季每股仍虧損2.81元。

2022年12月轉型為封閉式電商的PayEasy，改採會員制、加上商品訂價全面優於市場的特談優惠價，獲數百家企業青睞，年底這波尾牙採購更是年度最大檔期，相關採購商機從11月發酵至今，內部初估來自企業採購尾牙的銷售額相較去年同期增加20％。

momo富邦媒表示，尾牙採購潮推升12月至今家電銷售額年增雙位數成長。PChome 24h購物最新統計，企業闊別三年停辦實體尾牙，疫情解封後今年恢復常態，企業大宗採購禮品的詢問量於11月中旬開始顯著增加，相較去年同期成長1.5倍。淘寶出現尾牙、春酒、各大派對活動需求的禮服、鞋、包、飾品及配件採購熱潮。

至於企業今年偏好採購的尾牙商品，PayEasy表示，3C、家電是採購大宗，除了智慧型手機、平板電腦、智慧穿戴、掃地機等，運動攝影機等錄影設備，以及解封後掀起出遊潮，企業購買餐券、住宿券、SPA券、按摩券作為員工年終贈品，亦刺激相關產品買氣紅不讓。

富邦媒認為，今年企業尾牙採購商機，高級家電晉升送禮首選，帶動多功能家電、美容家電、遊戲機等商品銷量上揚，吸塵器、掃地機器人、洗地機、搭載4K高畫質的大尺寸液晶顯示器、強打溫控護髮功能的負離子吹風機、全新上市的「New PS5」、奢寵愛美的美容家電，也都成為年底企業採購的熱門商品。

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