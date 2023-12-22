歲末尾牙採購商機夯！時序進入企業尾牙旺季，疫情全面解封後，多數企業今年恢復舉辦實體尾牙活動，推升尾牙抽獎、贈品採購商機升溫，不僅助攻momo富邦媒、網家、東森國際旗下東森購物等電商年底業績成長動能，更將為專注於企業採購市場的PayEasy等電商，帶來年度最大檔期的新一波商機。
富邦媒前11個月合併營收約995.1億元，前三季每股稅後純益（EPS）10.32元，全年力拚營收、獲利超越2022年。網家前11個月營收373.18億元，年減10.89％，前三季每股仍虧損2.81元。
2022年12月轉型為封閉式電商的PayEasy，改採會員制、加上商品訂價全面優於市場的特談優惠價，獲數百家企業青睞，年底這波尾牙採購更是年度最大檔期，相關採購商機從11月發酵至今，內部初估來自企業採購尾牙的銷售額相較去年同期增加20％。
momo富邦媒表示，尾牙採購潮推升12月至今家電銷售額年增雙位數成長。PChome 24h購物最新統計，企業闊別三年停辦實體尾牙，疫情解封後今年恢復常態，企業大宗採購禮品的詢問量於11月中旬開始顯著增加，相較去年同期成長1.5倍。淘寶出現尾牙、春酒、各大派對活動需求的禮服、鞋、包、飾品及配件採購熱潮。
至於企業今年偏好採購的尾牙商品，PayEasy表示，3C、家電是採購大宗，除了智慧型手機、平板電腦、智慧穿戴、掃地機等，運動攝影機等錄影設備，以及解封後掀起出遊潮，企業購買餐券、住宿券、SPA券、按摩券作為員工年終贈品，亦刺激相關產品買氣紅不讓。
富邦媒認為，今年企業尾牙採購商機，高級家電晉升送禮首選，帶動多功能家電、美容家電、遊戲機等商品銷量上揚，吸塵器、掃地機器人、洗地機、搭載4K高畫質的大尺寸液晶顯示器、強打溫控護髮功能的負離子吹風機、全新上市的「New PS5」、奢寵愛美的美容家電，也都成為年底企業採購的熱門商品。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：